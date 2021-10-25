Agra News: एक्सप्रेसवे पर डीसीएम का टायर फटा, रेलिंग तोड़कर खाई में चला गया

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पुलिस के मुताबिक डीसीएम चालक लवकुश यादव निवासी लाउवा टापरा, थाना कोतवाली देहात, गोंडा और परिचालक शिवदयाल यादव निवासी पंडितपुरा, थाना कोतवाली देहात, गोंडा डीसीएम लेकर गोंडा से दिल्ली जा रहे थे। सोमवार सुबह करीब 11:15 बजे थाना फतेहाबाद क्षेत्र में एक्सप्रेसवे के किलोमीटर 35.400 पर डीसीएम का अगला टायर फट गया। इससे चालक वाहन पर नियंत्रण नहीं रख सका और डीसीएम एक्सप्रेसवे की रेलिंग तोड़ते हुए नीचे खाई में चला गया। गनीमत रही कि चालक और परिचालक को कोई चोट नहीं आई। सूचना पर पुलिस और यूपीडा की टीम मौके पर पहुंची। डीसीएम को खाई से बाहर निकाला गया।एसीपी फतेहाबाद इमरान अहमद ने बताया कि डीसीएम का टायर फटने के कारण वाहन अनियंत्रित होकर रेलिंग तोड़ते हुए नीचे खाई में उतर गया था। हादसे में किसी को चोट नहीं लगी है।