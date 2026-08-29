आगरा न्यूज: बोदला में सजा 50 साल पुराना भुजरिया मेला, आज से जमेगी रसिया की महफिल; झूले-स्टॉल बने आकर्षण

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कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कैबिनेट मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने कहा कि यह ऐतिहासिक मेला केवल मनोरंजन का साधन नहीं है, बल्कि यह सर्व समाज को एकजुट करने और नई पीढ़ी को अपनी समृद्ध प्राचीन संस्कृति व लोक उत्सवों से जोड़ने का एक सशक्त माध्यम है।मेला समिति के अध्यक्ष मुकेश राजपूत, महासचिव अमरेन्द्र सिंह राजा और कोषाध्यक्ष सुनील तोमर ने बताया कि मेले में बच्चों और परिवारों के लिए विभिन्न प्रकार के झूले, खिलौने और खरीदारी के लिए आकर्षक स्टॉल सजाए हैं। मेले में व्यवस्था बनाए रखने के लिए समिति के स्वयंसेवक तैनात किए गए हैं।मेले में अगले दो दिनों तक रसिया कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। प्रतियोगिता के विजेताओं को आकर्षक पुरस्कार देकर सम्मानित भी किया जाएगा। इस मौके पर रमेश चंद राजपूत, पुष्पेंद्र गोस्वामी, पूरन पंडित, राधेश्याम काका, अशोक तोमर, अर्जुन सिंह, सतीश कुशवाहा, हैप्पी तोमर और रतन सिंह उपस्थित रहे।