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विश्वविद्यालय के डीन एकेडमिक प्रो. मनुप्रताप सिंह ने बताया कि विश्वविद्यालय से 578 कॉलेज संबद्ध हैं। इनमें स्नातक, परास्नातक और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में 2.06 लाख सीटें हैं। अभी 2026-27 सत्र के लिए प्रवेश प्रक्रिया संचालित हो रही है। इनमें विभिन्न पाठ्यक्रमों में 1.65 लाख सीटों के लिए ही पंजीकरण हुआ है। ऐसे में अभी 40 हजार सीटें और रिक्त हैं।निजी कॉलेजों में भारी संख्या में सीट खाली रहने पर इनकी एसोसिएशन ने तिथि बढ़ाने की मांग की थी। छात्र हित में कुलपति ने आवेदन का एक और मौका दे दिया है। डॉ. भीमराव आंबेडकर सेल्फ फाइनेंस एसोसिएशन के अध्यक्ष चौधरी कृपाल सिंह आर्य ने बताया कि निजी कॉलेजों में सीटें खाली रह गईं। हजारों छात्र विभिन्न वजह से पंजीकरण नहीं करा सके थे। सीट रिक्त रहने से छात्र और कॉलेज संचालकों को भी नुकसान होता। तिथि बढ़ाने से हजारों छात्रों को प्रवेश लेने का मौका मिलेगा।