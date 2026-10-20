फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Agra News ›   351 girls were worshipped at the Devi Mata Temple and offerings were accepted.

Agra News: देवी माता मंदिर में 351 कन्याओं का पूजन कर,कराया भोग प्रसादी ग्रहण

Tue, 20 Oct 2026 11:51 PM IST
आगरा ब्यूरो
Agra Bureau आगरा ब्यूरो
Updated Tue, 20 Oct 2026 11:51 PM IST
विज्ञापन
351 girls were worshipped at the Devi Mata Temple and offerings were accepted.
फोटो 2खेरागढ़ देवी माता मंदिर में 351 कन्याओं का पूजन कर,कराया भोग प्रसादी ग्रहणकन्या पूजन क - फोटो : 1
खेरागढ़। शारदीय नवरात्र के अवसर पर मंगलवार को खेरागढ़ स्थित देवी माता मंदिर में कन्या पूजन कार्यक्रम आयोजित किया गया। नगर पंचायत चेयरमैन सुधीर गर्ग गुड्डू और भाजपा महिला मोर्चा की जिला उपाध्यक्ष कृष्णा गर्ग ने 351 कन्याओं का विधि-विधान से पूजन किया। कन्याओं को मां दुर्गा का स्वरूप मानकर तिलक लगाया गया और भोग-प्रसादी ग्रहण कराई गई।
विज्ञापन

इस दौरान चेयरमैन सुधीर गर्ग गुड्डू ने मां भगवती के श्रीचरणों में शीश नवाकर क्षेत्र की सुख-समृद्धि और खुशहाली की कामना की। उन्होंने कहा कि कन्या पूजन सनातन संस्कृति की महत्वपूर्ण परंपरा है। कन्याओं को मां दुर्गा का स्वरूप मानकर उनका पूजन करना नारी शक्ति के प्रति श्रद्धा और सम्मान का प्रतीक है।
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed