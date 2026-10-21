फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Agra News ›   Bikers Gang Strikes in Agra: Factory Worker Robbed of Bike

बाइकर्स गैंग हुआ सक्रिय: फैक्टरी कर्मी से मोटर साइकिल लूटी, दो महिलाओं से कुंडल और चेन; रहें सावधान

Wed, 21 Oct 2026 05:02 AM IST
Dhirendra Singh अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा
अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा Published by: Dhirendra Singh Updated Wed, 21 Oct 2026 05:02 AM IST
सार

आगरा में बाइकर्स गैंग की वारदातें बढ़ती जा रही हैं। एकता थाना क्षेत्र में नाइट शिफ्ट से घर लौट रहे फैक्टरी कर्मी से बदमाश बाइक, मोबाइल और कान की बाली लूटकर फरार हो गए।
 

विज्ञापन
Bikers Gang Strikes in Agra: Factory Worker Robbed of Bike
बाइक सवार लुटेरे - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

आगरा कमिश्नरेट में बाइकर्स गैंग ने दस्तक दे दी है। वह एक के बाद एक वारदात को अंजाम दे रहा है। जगदीशपुरा के बाद एकता थाना क्षेत्र में घटना हुई। दो बदमाशों ने रात की ड्यूटी कर जा रहे फैक्टरी कर्मचारी को रोक लिया। जान से मारने की धमकी देकर बाइक, मोबाइल फोन और कान की बाली लूटकर ले गए। दो दिन बाद पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की है।
विज्ञापन




 
Trending Videos

सोन का बड़ा, नगला चीत, खेरागढ़ निवासी चंद्रकांत बमराैली कटारा स्थित एक कारपेट फैक्टरी में काम करते हैं। उन्होंने बताया कि वह शनिवार रात तकरीबन तीन बजे नाइट शिफ्ट करने के बाद बाइक से घर जा रहे थे। पट्टी पचगाई होते हुए रोहता नहर के रास्ते पर आए। वहां पर बाइक सवार दो बदमाशों ने रोक लिया।

 
विज्ञापन
विज्ञापन

धमकी देकर बाइक, मोबाइल और कान की बाली लूट लीं। वह पैदल किसी तरह राहगीरों की मदद से घर पहुंचे। अगले दिन थाना एकता पुलिस को जानकारी दी। पुलिस ने जांच की। मंगलवार को प्राथमिकी दर्ज की गई। पुलिस ने आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले। रात होने की वजह से वाहन नहीं नजर आ रहे हैं। घटनास्थल के आसपास कैमरा भी नहीं लगा था। डीसीपी सिटी रविंद्र कुमार ने बताया कि आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम लगी है। सीसीटीवी कैमरों को खंगाला जा रहा है।


 
विज्ञापन

जगदीशपुरा में भी हुई थी वारदात
शनिवार दोपहर तीन बजे दिल्ली बिजली बोर्ड के इलेक्ट्रिकल इंजीनियर फरीदाबाद निवासी ललित कुमार शादी में शामिल होने आगरा आए थे। वह ईंट मंडी के पास एक होटल में रुके थे। पत्नी अर्चना दोपहर में सामान लेने निकली थीं। बाइक सवार बदमाशों ने गले पर झपट्टा मारकर सोने की चेन लूट ली थी। वह गिरकर घायल हो गई थीं। शहर में पहले भी इसी तरह से लूट की घटनाएं हो चुकी हैं। एसीपी लोहामंडी गाैरव सिंह का कहना है कि मामले में सीसीटीवी फुटेज से सुराग मिले हैं। आगरा से बाहर के गिरोह के वारदात करने की आशंका है। जांच की जा रही है।
 
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed