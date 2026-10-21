बाइकर्स गैंग हुआ सक्रिय: फैक्टरी कर्मी से मोटर साइकिल लूटी, दो महिलाओं से कुंडल और चेन; रहें सावधान

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आगरा कमिश्नरेट में बाइकर्स गैंग ने दस्तक दे दी है। वह एक के बाद एक वारदात को अंजाम दे रहा है। जगदीशपुरा के बाद एकता थाना क्षेत्र में घटना हुई। दो बदमाशों ने रात की ड्यूटी कर जा रहे फैक्टरी कर्मचारी को रोक लिया। जान से मारने की धमकी देकर बाइक, मोबाइल फोन और कान की बाली लूटकर ले गए। दो दिन बाद पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की है।

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सोन का बड़ा, नगला चीत, खेरागढ़ निवासी चंद्रकांत बमराैली कटारा स्थित एक कारपेट फैक्टरी में काम करते हैं। उन्होंने बताया कि वह शनिवार रात तकरीबन तीन बजे नाइट शिफ्ट करने के बाद बाइक से घर जा रहे थे। पट्टी पचगाई होते हुए रोहता नहर के रास्ते पर आए। वहां पर बाइक सवार दो बदमाशों ने रोक लिया।





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धमकी देकर बाइक, मोबाइल और कान की बाली लूट लीं। वह पैदल किसी तरह राहगीरों की मदद से घर पहुंचे। अगले दिन थाना एकता पुलिस को जानकारी दी। पुलिस ने जांच की। मंगलवार को प्राथमिकी दर्ज की गई। पुलिस ने आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले। रात होने की वजह से वाहन नहीं नजर आ रहे हैं। घटनास्थल के आसपास कैमरा भी नहीं लगा था। डीसीपी सिटी रविंद्र कुमार ने बताया कि आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम लगी है। सीसीटीवी कैमरों को खंगाला जा रहा है।







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