Agra News: यातायात नियम तोड़ने पर 3055 चालान, 22 वाहन सीज

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डीसीपी ट्रैफिक ज्ञानेंद्र नाथ प्रसाद की देखरेख में कार्रवाई की गई। खेरिया मोड़ तिराहा (तिरंगा चौक) पर सांसद राजकुमार चाहर और डीसीपी यातायात ने दोपहिया वाहन चालकों को निशुल्क हेलमेट वितरित किए। इस दौरान एडीसीपी यातायात अलका सिंह, एसीपी अमित कुमार और यातायात निरीक्षक राजेंद्र त्यागी सहित अधिकारी मौजूद रहे।स्कूल में विद्यार्थियों को यातायात नियमों और संकेतों की जानकारी देकर पत्रक बांटे गए। भगवान टॉकीज, ईदगाह, ताजव्यू, वाटरवर्क्स और बिजलीघर चौराहे पर दोपहिया, चारपहिया और ऑटो चालकों को हेलमेट, सीट बेल्ट लगाने तथा गलत दिशा में वाहन नहीं चलाने के प्रति जागरूक किया गया। कार्रवाई में ओवर स्पीड के 275, तीन सवारी के 202, नो पार्किंग के 55, बिना सीट बेल्ट के 38, रॉन्ग साइड के 41, ब्लैक फिल्म और हूटर-सायरन के 13, रैश एंड ड्राइव के 11 और अन्य धाराओं में 233 चालान किए गए। एनएच-19 और यमुना एक्सप्रेसवे पर स्पीड गन रडार से चालान किए गए।