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Agra News: ट्रांसफाॅर्मर की चिंगारी से करब के 300 गट्ठर जलकर राख

Thu, 05 Nov 2026 11:19 PM IST
आगरा ब्यूरो
Agra Bureau आगरा ब्यूरो
Updated Thu, 05 Nov 2026 11:19 PM IST
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300 bundles of crop residue reduced to ashes by sparks from a transformer
ट्रांसफार्मर की चिंगारी से करब के 300 गट्ठर जलकर राख, ट्यूबवेल की कोठरी क्षतिग्रस्त
पिनाहट। थाना बसई अरेला क्षेत्र के गांव सुखाताल में शुक्रवार दोपहर ट्रांसफाॅर्मर से निकली विद्युत चिंगारी से किसान भूरी सिंह के ट्यूबवेल पर रखे करब के गट्ठरों में आग लग गई। आग की चपेट में आकर करीब 300 करब के गट्ठर जलकर राख हो गए। ट्यूबवेल पर पड़ी बिजली की केबल भी जल गई। मोटर, पंप और स्टार्टर सहित ट्यूबवेल की कोठरी क्षतिग्रस्त हो गई। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। गनीमत रही कि समय रहते आग बुझा दी गई, जिससे आसपास के खेतों में आग फैलने से बच गई। एसीपी पिनाहट अनिल कुमार का कहना है आग से किसान की करब जली है। कोई हताहत नहीं हुआ है।
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