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Agra News: पशुमेले में 238 पशुओं का किया उपचार, बीमा कराने की दी गई सलाह

Fri, 16 Oct 2026 01:09 AM IST
आगरा ब्यूरो
Agra Bureau आगरा ब्यूरो
Updated Fri, 16 Oct 2026 01:09 AM IST
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238 animals were treated at the livestock fair; advice was given to get them insured.
फतेहाबाद फोटो।पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु आरोग्य मेले में पशुपालकों को जानकारी देते पशुपालन विभा
फतेहाबाद। पशुपालकों को अधिक दुग्ध उत्पादन के लिए अपने पशुओं के स्वास्थ्य और रखरखाव पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। पशु स्वस्थ रहेंगे तो दुग्ध उत्पादन में बढ़ोतरी होगी और पशुपालकों की आय भी बढ़ेगी। यह बात बृहस्पतिवार को कुतकपुर गुर्जर में पशुपालन विभाग की ओर से आयोजित पंडित दीनदयाल उपाध्याय आरोग्य मेले में उपमुख्य पशु चिकित्साधिकारी फतेहाबाद सतेंद्र भाटी ने कही।
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उन्होंने पशुपालकों को पशुओं का नियमित स्वास्थ्य परीक्षण कराने और उनका बीमा अवश्य कराने के साथ पशुओं को हर तीन महीने के अंतराल पर पेट के कीड़ों की दवा पिलाने की सलाह दी। इससे पहले पूर्व सरपंच सुल्तान सिंह ने गो माता का पूजन कर मेले का शुभारंभ किया। मेले में पशुपालन विभाग की टीम ने कुल 238 पशुओं का उपचार किया और पशुपालकों को दवाएं वितरित कीं। इस दौरान डॉ. सौरभ मुद्गल, ओमवीर चाहर, भूपेंद्र वर्मा, शेर सिंह, उमाशंकर, शैलेंद्र, पावन, सुजान आदि मौजूद रहे।
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