11वीं की छात्रा ने दी जान: कमरे में फंदे पर लटका मिला शव, परिवार में मची चीख-पुकार

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गांव श्यामो निवासी रमजान की पुत्री नूरी कक्षा 11 की छात्रा थी। बृहस्पतिवार की रात करीब साढ़े 10 बजे उसने कमरे में लगे पंखे से फंदा लगा लिया। काफी देर तक दरवाजा बंद रहने पर परिजन को शक हुआ। देखने पर नूरी फंदे पर लटकी मिली। इससे परिवार में चीख-पुकार मच गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को नीचे उतरवाकर कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।नूरी पांच भाई-बहनों में दूसरे नंबर की थी। उसका सबसे छोटा भाई ईशू है। आत्महत्या के कारणों का पता नहीं चल सका है। परिजन इस संबंध में कुछ भी बताने को तैयार नहीं हैं। एसीपी ताज सुरक्षा यतेंद्र कुमार नागर ने बताया कि छात्रा के खुदकुशी करने की सूचना पर पुलिस मौके पर गई थी। शव पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच की जा रही है। संवाद