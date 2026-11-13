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11वीं की छात्रा ने दी जान: कमरे में फंदे पर लटका मिला शव, परिवार में मची चीख-पुकार

Fri, 13 Nov 2026 03:00 PM IST
Dhirendra Singh अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा
अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा Published by: Dhirendra Singh Updated Fri, 13 Nov 2026 03:00 PM IST
सार

आगरा के श्यामो गांव में 18 वर्षीय कक्षा 11 की छात्रा नूरी ने बृहस्पतिवार रात कमरे में फंदा लगाकर जान दे दी। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच शुरू कर दी है। आत्महत्या का कारण स्पष्ट नहीं हुआ है।
 

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18-Year-Old Class 11 Student Dies by Suicide in Agra Village
death demo - फोटो : iStock

विस्तार
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आगरा के थाना एकता क्षेत्र के गांव श्यामो में बृहस्पतिवार की रात 18 वर्षीय छात्रा ने कमरे में पंखे से फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना के समय परिवार के अन्य सदस्य घर से बाहर थे। बेटी के इस आत्मघाती कदम से परिजन की रो-रोकर हालत खराब है।
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गांव श्यामो निवासी रमजान की पुत्री नूरी कक्षा 11 की छात्रा थी। बृहस्पतिवार की रात करीब साढ़े 10 बजे उसने कमरे में लगे पंखे से फंदा लगा लिया। काफी देर तक दरवाजा बंद रहने पर परिजन को शक हुआ। देखने पर नूरी फंदे पर लटकी मिली। इससे परिवार में चीख-पुकार मच गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को नीचे उतरवाकर कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।
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नूरी पांच भाई-बहनों में दूसरे नंबर की थी। उसका सबसे छोटा भाई ईशू है। आत्महत्या के कारणों का पता नहीं चल सका है। परिजन इस संबंध में कुछ भी बताने को तैयार नहीं हैं। एसीपी ताज सुरक्षा यतेंद्र कुमार नागर ने बताया कि छात्रा के खुदकुशी करने की सूचना पर पुलिस मौके पर गई थी। शव पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच की जा रही है। संवाद
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