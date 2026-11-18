विज्ञापन





दरअसल, विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) में बड़े पैमाने पर मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से कटने के बाद से ही कैबिनेट मंत्री लगातार सवाल उठा रहे हैं। हाल ही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक करोड़ से ज्यादा हिंदू वोटों के कटने की बात कहकर मामले को और हवा दे दी। इसी बीच चुनाव आयोग के आदेश पर पूरे जिले में विशेष मतदाता पुनरीक्षण अभियान शुरू किया गया। मंगलवार को अभियान के पहले दिन सभी बूथों पर मतदाता सूची के साथ सभी बीएलओ को मौजूद रहने के निर्देश दिए गए। विज्ञापन



मंत्री के पीआरओ ने शिकायती पत्र में दावा किया कि मंगलवार को विशेष अभियान के पहले दिन दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में ही 17 बूथों पर बूथ लेवल अधिकारी (बीएलओ) नदारद थे। बीएलओ के न पहुंचने और मतदाता बनने के लिए पहुंचे आवेदकों के परेशान हुए। ओम प्रताप ने कहा कि जिला निर्वाचन अधिकारी से शिकायत की गई है ताकि आगे जब अभियान चले तो बीएलओ मौजूद रहें। विज्ञापन विज्ञापन





यहां बीएलओ अनुपस्थित रहने का दावा क्रम संख्या स्कूल का नाम स्थान भाग संख्या बीएलओ का नाम 1 जीएलए पब्लिक स्कूल बालाजीपुरम 33 मनीष शर्मा 2 जीएलए पब्लिक स्कूल बालाजीपुरम 35 अंकित दीक्षित 3 आगरा सिटी पब्लिक स्कूल बालाजीपुरम 43 राखी 4 अरेषा पूर्व माध्यमिक विद्यालय पृथ्वीनाथ फाटक 70 मधु धाकड़ 5 चित्रगुप्ता उच्चतर माध्यमिक विद्यालय नगला मोहन 90 सचिन सिसौदिया 6 हॉलमैन इंस्टीट्यूट इंग्लिश मीडियम एमजी रोड 94 सपना गौतम 7 राजकीय शिशु प्रा. कन्या महाविद्यालय — 183 खुशी 8 राजकीय इंटर कॉलेज पचकुइयां 187 शिवानी 9 प्राथमिक विद्यालय बल्का बस्ती 197 सुनील कुमार शर्मा 10 मुरारीलाल गर्ल्स इंटर कॉलेज बाग मुजफ्फर खां 222 अभिषेक शर्मा 11 विक्टोरिया इंटर कॉलेज घटिया आजम खां 229 दीपमाला 12 नगर निगम गर्ल्स इंटर कॉलेज गुड़ की मंडी 230 सुनील कुमार 13 नगर निगम गर्ल्स इंटर कॉलेज गुड़ की मंडी 232 लक्ष्मी 14 सेंट जॉन्स इंटर कॉलेज हॉस्पिटल रोड 233 सरिता 15 डीएवी इंटर कॉलेज मोती कटरा 248 राधा शर्मा 16 आगरा कॉलेज आगरा 256 पूनम 17 एसएमओ इंटर कॉलेज कचहरी रोड 282 पूनम 18 एसएमओ इंटर कॉलेज कचहरी रोड 283 रामवीर सिंह 19 महाराजा अग्रसेन बाल मंदिर अग्रसेन जूनियर हाईस्कूल धूलियागंज 338 प्रीति देवी 20 महाराजा अग्रसेन इंटर कॉलेज धूलियागंज 342 पूनम कैन दरअसल, विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) में बड़े पैमाने पर मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से कटने के बाद से ही कैबिनेट मंत्री लगातार सवाल उठा रहे हैं। हाल ही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक करोड़ से ज्यादा हिंदू वोटों के कटने की बात कहकर मामले को और हवा दे दी। इसी बीच चुनाव आयोग के आदेश पर पूरे जिले में विशेष मतदाता पुनरीक्षण अभियान शुरू किया गया। मंगलवार को अभियान के पहले दिन सभी बूथों पर मतदाता सूची के साथ सभी बीएलओ को मौजूद रहने के निर्देश दिए गए।मंत्री के पीआरओ ने शिकायती पत्र में दावा किया कि मंगलवार को विशेष अभियान के पहले दिन दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में ही 17 बूथों पर बूथ लेवल अधिकारी (बीएलओ) नदारद थे। बीएलओ के न पहुंचने और मतदाता बनने के लिए पहुंचे आवेदकों के परेशान हुए। ओम प्रताप ने कहा कि जिला निर्वाचन अधिकारी से शिकायत की गई है ताकि आगे जब अभियान चले तो बीएलओ मौजूद रहें।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मतदाता सूची से नाम कटने के आरोप के बाद अब उनकी कैबिनेट के मंत्री योगेंद्र उपाध्याय के खेमे ने वोट जोड़ने की प्रक्रिया में लापरवाही का आरोप लगाते हुए जिला प्रशासन से शिकायत की है। मंत्री के पीआरओ व विधानसभा क्षेत्र के बूथ लेवल एजेंट-1 ओम प्रताप सिंह ने जिला निर्वाचन अधिकारी को पत्र लिखकर दावा किया है कि विशेष मतदाता पुनरीक्षण अभियान के पहले ही दिन 17 बूथों पर बीएलओ नहीं पहुंचे। उन्होंने जांच कर कार्रवाई की मांग की है।