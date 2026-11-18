आगरा: वोट बनवाने पहुंचे लोग, बूथों से गायब मिले बीएलओ; कैबिनेट मंत्री के क्षेत्र में भी मायूस होकर लौटे
आगरा दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में विशेष मतदाता पुनरीक्षण अभियान के पहले दिन 17 बूथों पर बीएलओ के अनुपस्थित रहने का आरोप लगा है। कैबिनेट मंत्री योगेंद्र उपाध्याय के पीआरओ और बूथ लेवल एजेंट ने जिला निर्वाचन अधिकारी से शिकायत कर जांच और कार्रवाई की मांग की है।
विस्तार
दरअसल, विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) में बड़े पैमाने पर मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से कटने के बाद से ही कैबिनेट मंत्री लगातार सवाल उठा रहे हैं। हाल ही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक करोड़ से ज्यादा हिंदू वोटों के कटने की बात कहकर मामले को और हवा दे दी। इसी बीच चुनाव आयोग के आदेश पर पूरे जिले में विशेष मतदाता पुनरीक्षण अभियान शुरू किया गया। मंगलवार को अभियान के पहले दिन सभी बूथों पर मतदाता सूची के साथ सभी बीएलओ को मौजूद रहने के निर्देश दिए गए।
मंत्री के पीआरओ ने शिकायती पत्र में दावा किया कि मंगलवार को विशेष अभियान के पहले दिन दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में ही 17 बूथों पर बूथ लेवल अधिकारी (बीएलओ) नदारद थे। बीएलओ के न पहुंचने और मतदाता बनने के लिए पहुंचे आवेदकों के परेशान हुए। ओम प्रताप ने कहा कि जिला निर्वाचन अधिकारी से शिकायत की गई है ताकि आगे जब अभियान चले तो बीएलओ मौजूद रहें।
यहां बीएलओ अनुपस्थित रहने का दावा
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क्रम संख्या
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स्कूल का नाम
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स्थान
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भाग संख्या
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बीएलओ का नाम
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1
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जीएलए पब्लिक स्कूल
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बालाजीपुरम
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33
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मनीष शर्मा
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2
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जीएलए पब्लिक स्कूल
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बालाजीपुरम
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35
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अंकित दीक्षित
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3
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आगरा सिटी पब्लिक स्कूल
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बालाजीपुरम
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43
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राखी
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4
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अरेषा पूर्व माध्यमिक विद्यालय
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पृथ्वीनाथ फाटक
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70
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मधु धाकड़
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5
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चित्रगुप्ता उच्चतर माध्यमिक विद्यालय
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नगला मोहन
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90
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सचिन सिसौदिया
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6
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हॉलमैन इंस्टीट्यूट इंग्लिश मीडियम
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एमजी रोड
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94
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सपना गौतम
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7
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राजकीय शिशु प्रा. कन्या महाविद्यालय
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—
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183
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खुशी
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8
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राजकीय इंटर कॉलेज
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पचकुइयां
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187
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शिवानी
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9
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प्राथमिक विद्यालय
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बल्का बस्ती
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197
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सुनील कुमार शर्मा
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10
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मुरारीलाल गर्ल्स इंटर कॉलेज
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बाग मुजफ्फर खां
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222
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अभिषेक शर्मा
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11
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विक्टोरिया इंटर कॉलेज
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घटिया आजम खां
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229
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दीपमाला
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12
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नगर निगम गर्ल्स इंटर कॉलेज
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गुड़ की मंडी
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230
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सुनील कुमार
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13
|
नगर निगम गर्ल्स इंटर कॉलेज
|
गुड़ की मंडी
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232
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लक्ष्मी
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14
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सेंट जॉन्स इंटर कॉलेज
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हॉस्पिटल रोड
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233
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सरिता
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15
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डीएवी इंटर कॉलेज
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मोती कटरा
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248
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राधा शर्मा
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16
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आगरा कॉलेज
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आगरा
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256
|
पूनम
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17
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एसएमओ इंटर कॉलेज
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कचहरी रोड
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282
|
पूनम
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18
|
एसएमओ इंटर कॉलेज
|
कचहरी रोड
|
283
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रामवीर सिंह
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19
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महाराजा अग्रसेन बाल मंदिर अग्रसेन जूनियर हाईस्कूल
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धूलियागंज
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338
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प्रीति देवी
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20
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महाराजा अग्रसेन इंटर कॉलेज
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धूलियागंज
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342
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पूनम कैन