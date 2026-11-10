Agra News: पटाखे चलाने के विवाद में मारपीट, गर्भवती महिलाओं समेत 12 घायल

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बाह के चौरंगाहार गांव में रविवार रात 8 बजे पटाखे फोड़ने के विवाद में पांच लोग घायल हुए। साजिया ने पुलिस को बताया कि अभिषेक और उसके दोस्त दरवाजे पर पटाखे फोड़ रहे थे। इसकी शिकायत के लिए उनके पिता महबूब थाने गए थे। तभी साजिया और उनके भाई एजाज, अमन के साथ मारपीट की गई। वहीं, अभिषेक ने आरोप लगाया कि पटाखे के बहाने उस पर हमला हुआ। इस हमले में डंडे से उसका सिर फूट गया। उसे बचाने आए छोटे तरुण और मां संध्या के साथ भी मारपीट की गई। एसीपी बाह जितेंद्र कुमार ने बताया कि तहरीर के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी।पिनाहट के भदरौली पछाय चौक में रविवार रात लगभग 9 बजे पटाखे चलाने से मना करने पर दबंगों ने एक परिवार को पीटा। इस हमले में पीड़ित कोमल सिंह, उनके पिता रूप सिंह और नौ माह की गर्भवती भाभी छाया घायल हो गईं। आरोपियों ने लाठी-डंडों से हमला किया और गाली-गलौज भी की। एसीपी पिनाहट अनिल कुमार ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है।खंदौली के खड़िया गांव में दिवाली पर पटाखे चलाने को लेकर दो पक्षों में विवाद हुआ। इसमें सात माह की गर्भवती नीतू सहित चार लोग घायल हुए। नीतू ने बताया कि रविवार रात वह परिवार के साथ पटाखे चला रही थीं, तभी पड़ोसियों ने हमला कर दिया। हमलावरों ने नीतू के पति नरोत्तम सिंह, जेठ प्रेमपाल और देवेंद्र सिंह को भी पीटा। पीड़िता नीतू ने आरोप लगाया कि हमलावरों ने उसके पेट में लात मारी। एसीपी एत्मादपुर देवेश कुमार ने बताया कि जांच करके कार्रवाई की जाएगी।