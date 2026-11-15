बिशप की कुर्सी पर 11 पादरियों की दावेदारी: 20 वोटों से चुना जाएगा नया नेतृत्व, 27 नवंबर को दिल्ली में फैसला

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डायोसिस ऑफ आगरा का नेटवर्क पश्चिमी उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड तक फैला है। इसमें धार्मिक और शैक्षिक गतिविधियां शामिल हैं। चुनाव में डायोसिस ऑफ आगरा के 10 सदस्य और चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया (सीएनआई) सीनेट के 10 सदस्य मतदान करेंगे। डायोसिस के मतदाताओं में पांच पादरी और पांच गैर-पादरी शामिल हैं। सीएनआई सीनेट की ओर से संयोजक, महासचिव, कोषाध्यक्ष और कार्यकारिणी के सदस्य मतदान प्रक्रिया में भाग लेंगे।सभी 11 प्रत्याशियों को 20 मतदाताओं के सामने अपना विजन प्रस्तुत करने के लिए 30-30 मिनट का समय मिलेगा। उन्हें डायोसिस के संचालन, समाज में एकता और संस्थाओं को आर्थिक रूप से मजबूत करने की कार्ययोजना बतानी होगी। इसके बाद 20 मतदाता बैलेट पेपर के माध्यम से अपनी पसंद के प्रत्याशी को वोट देंगे। 27 नवंबर को सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक प्रत्याशियों की बात सुनी जाएगी। दोपहर एक बजे तक चुनाव परिणाम घोषित कर दिया जाएगा। संवाद1- रेव. ज्योति सैमुअल सिंह2- रेव. रोशन लाल3-रेव. अनीश क्रिस्टोफर जैकॉब4-रेव. अमन अभिषेक प्रसाद5- रेव. अश्विन आर्थर प्लोमर6- रेव. राजीव चंद7- रेव. पारितोष अभिषेक नोएल8- रेव. हेरोल्ड अभिताभ9- रेव. संतोष पांडेय10- रेव. नथानिएल दास11- रेव. वेबस्टर सैमुअल जेम्स