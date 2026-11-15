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बिशप की कुर्सी पर 11 पादरियों की दावेदारी: 20 वोटों से चुना जाएगा नया नेतृत्व, 27 नवंबर को दिल्ली में फैसला

Sun, 15 Nov 2026 10:58 AM IST
Dhirendra Singh अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा
अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा Published by: Dhirendra Singh Updated Sun, 15 Nov 2026 10:58 AM IST
सार

डायोसिस ऑफ आगरा के नए बिशप के चयन के लिए 27 नवंबर को दिल्ली में चुनाव होगा 11 पादरियों की दावेदारी के बीच केवल 20 मतदाता बैलेट पेपर से नए नेतृत्व का फैसला करेंगे।
 

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11 Clergymen Contest for Bishop's Post, 20 Voters to Elect New Leader on November 27
Bishop - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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डायोसिस ऑफ आगरा के नए बिशप के चयन के लिए चुनावी सरगर्मी तेज हो गई है। इस पद के लिए 11 पादरियों ने अपनी दावेदारी पेश की है। इतने बड़े धार्मिक और शैक्षिक नेटवर्क का नेतृत्व केवल 20 मतदाताओं के मतों से तय होगा। चुनाव 27 नवंबर को दिल्ली स्थित सीएनआई भवन में कराया जाएगा।
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डायोसिस ऑफ आगरा का नेटवर्क पश्चिमी उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड तक फैला है। इसमें धार्मिक और शैक्षिक गतिविधियां शामिल हैं। चुनाव में डायोसिस ऑफ आगरा के 10 सदस्य और चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया (सीएनआई) सीनेट के 10 सदस्य मतदान करेंगे। डायोसिस के मतदाताओं में पांच पादरी और पांच गैर-पादरी शामिल हैं। सीएनआई सीनेट की ओर से संयोजक, महासचिव, कोषाध्यक्ष और कार्यकारिणी के सदस्य मतदान प्रक्रिया में भाग लेंगे।
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सभी 11 प्रत्याशियों को 20 मतदाताओं के सामने अपना विजन प्रस्तुत करने के लिए 30-30 मिनट का समय मिलेगा। उन्हें डायोसिस के संचालन, समाज में एकता और संस्थाओं को आर्थिक रूप से मजबूत करने की कार्ययोजना बतानी होगी। इसके बाद 20 मतदाता बैलेट पेपर के माध्यम से अपनी पसंद के प्रत्याशी को वोट देंगे। 27 नवंबर को सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक प्रत्याशियों की बात सुनी जाएगी। दोपहर एक बजे तक चुनाव परिणाम घोषित कर दिया जाएगा। संवाद
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ये हैं प्रत्याशी
1- रेव. ज्योति सैमुअल सिंह
2- रेव. रोशन लाल

3-रेव. अनीश क्रिस्टोफर जैकॉब
4-रेव. अमन अभिषेक प्रसाद

5- रेव. अश्विन आर्थर प्लोमर
6- रेव. राजीव चंद

7- रेव. पारितोष अभिषेक नोएल
8- रेव. हेरोल्ड अभिताभ

9- रेव. संतोष पांडेय
10- रेव. नथानिएल दास

11- रेव. वेबस्टर सैमुअल जेम्स
 
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