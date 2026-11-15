Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Agra News ›   Agra Traffic Chaos: Vehicles Crawl on Highway

एक कार ने बिगाड़ दी हाईवे की रफ्तार: स्कूलों की छुट्टी होते ही सिकंदरा तक लगा जाम, यातायात पुलिस के छूटे पसीने

Sun, 15 Nov 2026 10:54 AM IST
Dhirendra Singh अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा
अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा Published by: Dhirendra Singh Updated Sun, 15 Nov 2026 10:54 AM IST
सार

गुरुद्वारा गुरु का ताल आरओबी पर कार खराब होने से आगरा हाईवे पर जाम लग गया और वाहनों की कतार सिकंदरा तक पहुंच गई। वहीं ताजमहल देखने आए पर्यटकों के दबाव से यमुना किनारा रोड पर दोपहर 12 से शाम सात बजे तक यातायात प्रभावित रहा।
 

विज्ञापन
Agra Traffic Chaos: Vehicles Crawl on Highway
आगरा जाम - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

आगरा में गुरुद्वारा गुरु का ताल आरओबी पर कार खराब होने से शनिवार को हाईवे पर जाम लग गया। पुलिस कार को हटवा ही रही थी कि तभी स्कूलाें की छुट्टी हो गई। इससे सिकंदरा तक वाहनों की कतारें लग गईं। यातायात पुलिस को स्थिति संभालने के लिए अतिरिक्त टीम लगानी पड़ी।
विज्ञापन


दोपहर 12 बजे के करीब गुरुद्वारा गुरु का ताल आरओबी पर एक कार खराब हो गई। सड़क पर बीचोबीच कार रुकने से जाम लग गया। कुछ ही देर में आरओबी से भावना क्लार्क्स इन चौराहा और हाईवे पर वाहनाें की कतार लग गई। यातायात पुलिस ने क्रेन का इंतजाम कर कार को हटवाने का प्रयास किया। इसी दौरान स्कूलों की छुट्टी हो गई। वाहनोंं का दबाव बढ़ने से हालात खराब हो गए। अतिरिक्त टीम लगाकर जैसे-तैसे यातायात सुचारु कराया गया।
विज्ञापन


उधर, महीने के दूसरे शनिवार को अवकाश के चलते ताजमहल देखने के लिए यमुना एक्सप्रेसवे होते हुए हजारों की संख्या में पर्यटक आगरा आए। वाहनों के दबाव के कारण यमुना किनारा रोड पर जाम लग गया। दोपहर 12 बजे से शाम सात बजे तक वाहनों की कतारें लगी रहीं। यातायात पुलिस ने पूरे मार्ग पर जगह-जगह पुलिसकर्मियों को तैनात कर यातायात का संचालन कराया। हालांकि जाम में फंसकर पर्यटक काफी परेशान हुए।
विज्ञापन
विज्ञापन


एडीसीपी ट्रैफिक अलका सिंह ने बताया कि यमुना किनारा रोड पर वाहनों के दबाव के कारण यातायात धीमी गति से चला। अतिरिक्त टीम लगाई गई है। गुरुद्वारा गुरु का ताल आरओबी पर कार खराब होने से कुछ देर यातायात प्रभावित हुआ था। - , 
 
विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें हर राज्य और शहर से जुड़ी क्राइम समाचार की
ब्रेकिंग अपडेट।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

Followed