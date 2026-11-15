रेलवे: आगरा से दिल्ली, ग्वालियर और झांसी का सफर होगा आसान; दो दिन चलेगी अनारक्षित फेस्टिवल स्पेशल

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

आगरा रेल मंडल के जनसंपर्क अधिकारी संजय कुमार गौतम ने बताया कि गाड़ी संख्या 01901-01902 का संचालन यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ को देखते हुए किया जा रहा है। ट्रेन झांसी से शाम 7:20 बजे रवाना होकर अगले दिन सुबह 3 बजे हजरत निजामुद्दीन पहुंचेगी। वापसी में हजरत निजामुद्दीन से सुबह 4:25 बजे चलकर दोपहर 3 बजे झांसी पहुंचेगी।गाड़ी संख्या 01901 झांसी से चलकर दतिया, डबरा, ग्वालियर, मुरैना, धौलपुर, आगरा कैंट, मथुरा जंक्शन और कोसीकलां होते हुए हजरत निजामुद्दीन पहुंचेगी। आगरा कैंट पर रात 11:10 बजे आगमन और 11:15 बजे प्रस्थान होगा। वापसी में गाड़ी संख्या 01902 कोसीकलां, मथुरा, आगरा कैंट, धौलपुर, मुरैना, ग्वालियर, डबरा और दतिया होते हुए झांसी जाएगी। आगरा कैंट पर सुबह 9:10 बजे पहुंचेगी और 9:15 बजे रवाना होगी।14 आईसीएफ कोच वाली इस अनारक्षित ट्रेन से आगरा के यात्री झांसी, ग्वालियर, मुरैना, धौलपुर, मथुरा और दिल्ली तक सफर कर सकेंगे। सामान्य श्रेणी में यात्रा करने वाले यात्रियों को त्योहार के दौरान अतिरिक्त विकल्प मिलेगा।