आगरा: परिवार को जान से मारने की धमकी, बेटी से उतरवा लिए सोने के जेवर; मां ने दर्ज कराया मुकदमा

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शास्त्रीपुरम निवासी गुंजन शर्मा ने बताया कि उनके पति नोएडा में नौकरी करते हैं। वह बच्चों के साथ यहां रहती हैं। आरोप है कि तिलक ने उनकी बेटी शिवानी से सोने की चेन, चार ग्राम की सोने की अंगूठी और 100 ग्राम चांदी की पायल ले ली।उसने परिवार को जान से मारने की धमकी देकर ऐसा किया। 10 सितंबर को शाम तिलक और उसके भाई राजा तिकोनिया पार्क में मिले और शिकायत वापस लेने का दबाव बनाते हुए फिर धमकाया। एसीपी हरीपर्वत बजरंग प्रसाद ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज कर जांच की जा रही है।