Shimla News: चेस चैंपियनशिप में युवाओं ने दिखाई प्रतिभा
शिमला ब्यूरो
Updated Sat, 29 Aug 2026 11:59 PM IST
Updated Sat, 29 Aug 2026 11:59 PM IST
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शिमला। नेशनल स्पोर्ट्स डे पर रोटरी क्लब ने ओपन डिस्ट्रिक्ट चेस चैंपियनशिप 2.0 का आयोजन शनिवार को किया। यह चैंपियनशिप मालरोड स्थित रोटरी टाउन हॉल में शुरू हुई। दो दिवसीय प्रतियोगिता में 70 शतरंज खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। इस दौरान पांच राउंड में मुकाबले करवाएं जाएंगे जिनके परिणाम रविवार को घोषित होंगे। प्रतियोगिता में प्रवेश पूरी तरह निशुल्क है। विजेता खिलाड़ियों के लिए आकर्षक पुरस्कार और ट्रॉफियां भी रखी गई हैं। रोटरी क्लब शिमला के अध्यक्ष रोटेरियन अर्जुन गोयल ने कहा कि शतरंज केवल एक खेल नहीं, बल्कि सोचने और सही निर्णय लेने की क्षमता विकसित करने का प्रभावी माध्यम है। संवाद
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