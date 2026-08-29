Shimla News: सरकार को तीन साल में भेजे 22 प्रस्ताव, एक को भी मंजूरी नहीं

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पार्षद बोले, प्रस्ताव फांक रहे धूल, यह जनता का अपमानहालत यह है कि तीन साल के भीतर अब तक नगर निगम 22 प्रस्ताव सरकार को भेज चुका है। इनमें से एक पर भी अभी तक मंजूरी नहीं आई है। कांग्रेस पार्षद रामरत्न वर्मा की ओर से शनिवार को नगर निगम सदन में पूछे सवाल के जवाब से यह चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। पार्षद ने पूछा था कि तीन साल में निगम ने कितने प्रस्ताव सरकार को भेजे हैं, यह कहां अटके हैं और कितने प्रस्ताव पर मंजूरी मिल चुकी है। लिखित जवाब में निगम प्रशासन ने कहा कि 22 प्रस्ताव अब तक सरकार को भेजे गए हैं। ज्यादातर प्रस्ताव विभागों के पास लंबित है। यह प्रस्ताव आम जनता को सुविधा देने से लेकर नगर निगम की आय बढ़ाने से जुड़े हैं। इनमें शहर की संकरी सड़कों के लिए छोटी बसें खरीदने, बिजली बिल की दरों में राहत देने जैसे अहम प्रस्ताव भी शामिल हैं जिन्हें मंजूरी नहीं मिली है। पार्षदों ने सवाल उठाए कि आखिर प्रस्ताव पारित करने का क्या फायदा यदि यह विभागों के पास लटक रहे हैं। आयुक्त ने कहा कि अब सदन से पारित हर प्रस्ताव की हर माह रिपोर्ट ली जाएगी। पार्षद सुषमा कुठियाला के सवाल पर सदन ने फैसला लिया कि आजीविका भवन में दुकानें छोड़ने की अनुमति नहीं मिलेगी। जिन दुकानदारों को इस भवन में दुकानें दी हैं, उन्हें शहर में दूसरी जगह दुकानें लगाने की अनुमति नहीं होगी।