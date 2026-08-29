Shimla News: एसएसबी जवानों ने मशोबरा में रोपे 300 पौधे
शिमला ब्यूरो
Updated Sat, 29 Aug 2026 11:59 PM IST
Updated Sat, 29 Aug 2026 11:59 PM IST
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शिमला। सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) के जवानों ने मशोबरा के गांव कुई (बल्देयां) में शनिवार को 300 पौधे रोपे। यह पौधरोपण अभियान पर्यावरण और हरियाली को बढ़ावा देने के उद्देश्य से चलाया गया। सशस्त्र सीमा बल दूरसंचार प्रशिक्षण केंद्र कसुम्पटी के चालीस जवानों ने इस अभियान में भागीदारी की। उप कमांडेंट (संचार) नरेंद्र सिंह के नेतृत्व में वन विभाग के साथ मिलकर पौधे लगाए गए। एसएसबी पर्यावरण संरक्षण के लिए लगातार पौधारोपण की मुहिम चला रही है। इस मौके पर प्रशिक्षुओं सहित निरीक्षक सामान्य राजेश कुशवाहा, नायक सामान्य लक्ष्मी सिंह और वन रक्षक नीरज कुमार उपस्थित थे। संवाद
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