Shimla News: सत्ता के तख्त पर बैठते ही भूला जनता का दर्द

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इस अवसर पर बतौर मुख्य अतिथि हिमुडा के उपाध्यक्ष यशवंत छाजटा उपस्थित रहे। नाटक में शौर्य वीर सागर, रवींद्र सिंह ठाकुर, धीरज रघुवंशी, नीरज रघुवंशी, आशुतोष शर्मा, दिव्या सागर, रितु रघुवंशी, रजत ठाकुर, राम प्रसिद्ध यादव, जाह्नवी रघुवंशी, त्विशा रघुवंशी और आराध्या शांडिल ने कलाकारों की भूमिका निभाई। संवाद