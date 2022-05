{"_id":"6273c828128e722f7d110ace","slug":"women-of-self-help-groups-will-be-able-to-get-insurance-by-may-8","type":"story","status":"publish","title_hn":"ग्रामीण आजीविका मिशन: आठ मई तक बीमा करवा सकेंगी स्वयं सहायता समूहों की महिलाएं","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

संवाद न्यूज एजेंसी, हमीरपुर Published by: Krishan Singh Updated Fri, 27 May 2022 05:00 AM IST