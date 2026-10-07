हिमाचल: हणोगी टनल में अचानक सामने आया तेंदुआ! कार सवार ने कैमरे में कैद किया पूरा नजारा; देखें वीडियो
संवाद न्यूज एजेंसी, मंडी। Published by: Ankesh Dogra Updated Wed, 07 Oct 2026 12:45 PM IST
सार
मंडी जिले की हणोगी टनल में देर रात एक जंगली जानवर दिखाई देने का मामला सामने आया है। कार सवार ने टनल के भीतर उसका वीडियो बनाया, जो अब चर्चा में है। वन विभाग मौके की जांच कर यह पता लगा रहा है कि वीडियो में दिखाई दिया जानवर तेंदुआ है या कोई अन्य वन्यजीव।
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विस्तार
कीरतपुर-मनाली फोरलेन पर हणोगी टनल में मंगलवार देर रात उस समय वाहन चालकों की नजर एक जंगली जानवर पर पड़ी, जब एक कार टनल से गुजर रही थी। जानकारी के अनुसार, रात करीब 11:30 बजे कार सवार को टनल के भीतर जंगली जानवर दिखाई दिया। अचानक सामने आए जानवर को देखकर चालक ने सावधानी बरती और उसका वीडियो भी रिकॉर्ड कर लिया।
कैमरे में कैद हुआ पूरा घटनाक्रम
कार सवार की ओर से बनाए गए वीडियो में टनल के भीतर एक जानवर दिखाई दे रहा है। वीडियो सामने आने के बाद इसे लेकर तरह-तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं। जानवर को देखकर यह अनुमान लगाया जा रहा है कि वह तेंदुआ हो सकता है। हालांकि, अभी वन विभाग ने इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की है।
वन विभाग ने शुरू की पड़ताल
मामले की जानकारी मिलने के बाद वन विभाग की टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। विभाग की ओर से वीडियो और मौके के हालात के आधार पर यह पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि टनल के अंदर दिखाई दिया जानवर कौन सा था। जब तक विभाग की ओर से पुष्टि नहीं हो जाती, तब तक इसे तेंदुआ मानना पूरी तरह निश्चित नहीं है।
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टनल के आसपास जंगल का क्षेत्र
हणोगी टनल के आसपास वन क्षेत्र भी मौजूद है। ऐसे में आसपास के जंगल से किसी वन्यजीव के टनल के भीतर पहुंचने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। घटना का वीडियो सामने आने के बाद रात के समय इस मार्ग से सफर करने वाले वाहन चालकों में भी चर्चा है। वन विभाग की जांच पूरी होने के बाद ही पूरे मामले की स्थिति स्पष्ट होगी।
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कैमरे में कैद हुआ पूरा घटनाक्रम
कार सवार की ओर से बनाए गए वीडियो में टनल के भीतर एक जानवर दिखाई दे रहा है। वीडियो सामने आने के बाद इसे लेकर तरह-तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं। जानवर को देखकर यह अनुमान लगाया जा रहा है कि वह तेंदुआ हो सकता है। हालांकि, अभी वन विभाग ने इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की है।
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वन विभाग ने शुरू की पड़ताल
मामले की जानकारी मिलने के बाद वन विभाग की टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। विभाग की ओर से वीडियो और मौके के हालात के आधार पर यह पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि टनल के अंदर दिखाई दिया जानवर कौन सा था। जब तक विभाग की ओर से पुष्टि नहीं हो जाती, तब तक इसे तेंदुआ मानना पूरी तरह निश्चित नहीं है।
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टनल के आसपास जंगल का क्षेत्र
हणोगी टनल के आसपास वन क्षेत्र भी मौजूद है। ऐसे में आसपास के जंगल से किसी वन्यजीव के टनल के भीतर पहुंचने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। घटना का वीडियो सामने आने के बाद रात के समय इस मार्ग से सफर करने वाले वाहन चालकों में भी चर्चा है। वन विभाग की जांच पूरी होने के बाद ही पूरे मामले की स्थिति स्पष्ट होगी।