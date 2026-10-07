फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Mandi News ›   hanogi tunnel wild animal sighting mandi kiratpur manali highway

हिमाचल: हणोगी टनल में अचानक सामने आया तेंदुआ! कार सवार ने कैमरे में कैद किया पूरा नजारा; देखें वीडियो

Wed, 07 Oct 2026 12:45 PM IST
Ankesh Dogra संवाद न्यूज एजेंसी, मंडी।
संवाद न्यूज एजेंसी, मंडी। Published by: Ankesh Dogra Updated Wed, 07 Oct 2026 12:45 PM IST
सार

मंडी जिले की हणोगी टनल में देर रात एक जंगली जानवर दिखाई देने का मामला सामने आया है। कार सवार ने टनल के भीतर उसका वीडियो बनाया, जो अब चर्चा में है। वन विभाग मौके की जांच कर यह पता लगा रहा है कि वीडियो में दिखाई दिया जानवर तेंदुआ है या कोई अन्य वन्यजीव।

विज्ञापन
hanogi tunnel wild animal sighting mandi kiratpur manali highway
सांकेतिक तस्वीर। - फोटो : AI

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

कीरतपुर-मनाली फोरलेन पर हणोगी टनल में मंगलवार देर रात उस समय वाहन चालकों की नजर एक जंगली जानवर पर पड़ी, जब एक कार टनल से गुजर रही थी। जानकारी के अनुसार, रात करीब 11:30 बजे कार सवार को टनल के भीतर जंगली जानवर दिखाई दिया। अचानक सामने आए जानवर को देखकर चालक ने सावधानी बरती और उसका वीडियो भी रिकॉर्ड कर लिया।
विज्ञापन




कैमरे में कैद हुआ पूरा घटनाक्रम
कार सवार की ओर से बनाए गए वीडियो में टनल के भीतर एक जानवर दिखाई दे रहा है। वीडियो सामने आने के बाद इसे लेकर तरह-तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं। जानवर को देखकर यह अनुमान लगाया जा रहा है कि वह तेंदुआ हो सकता है। हालांकि, अभी वन विभाग ने इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की है।
विज्ञापन


वन विभाग ने शुरू की पड़ताल
मामले की जानकारी मिलने के बाद वन विभाग की टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। विभाग की ओर से वीडियो और मौके के हालात के आधार पर यह पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि टनल के अंदर दिखाई दिया जानवर कौन सा था। जब तक विभाग की ओर से पुष्टि नहीं हो जाती, तब तक इसे तेंदुआ मानना पूरी तरह निश्चित नहीं है।
विज्ञापन
विज्ञापन


टनल के आसपास जंगल का क्षेत्र
हणोगी टनल के आसपास वन क्षेत्र भी मौजूद है। ऐसे में आसपास के जंगल से किसी वन्यजीव के टनल के भीतर पहुंचने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। घटना का वीडियो सामने आने के बाद रात के समय इस मार्ग से सफर करने वाले वाहन चालकों में भी चर्चा है। वन विभाग की जांच पूरी होने के बाद ही पूरे मामले की स्थिति स्पष्ट होगी।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed