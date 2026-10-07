हिमाचल: हणोगी टनल में अचानक सामने आया तेंदुआ! कार सवार ने कैमरे में कैद किया पूरा नजारा; देखें वीडियो

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कार सवार की ओर से बनाए गए वीडियो में टनल के भीतर एक जानवर दिखाई दे रहा है। वीडियो सामने आने के बाद इसे लेकर तरह-तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं। जानवर को देखकर यह अनुमान लगाया जा रहा है कि वह तेंदुआ हो सकता है। हालांकि, अभी वन विभाग ने इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की है।मामले की जानकारी मिलने के बाद वन विभाग की टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। विभाग की ओर से वीडियो और मौके के हालात के आधार पर यह पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि टनल के अंदर दिखाई दिया जानवर कौन सा था। जब तक विभाग की ओर से पुष्टि नहीं हो जाती, तब तक इसे तेंदुआ मानना पूरी तरह निश्चित नहीं है।हणोगी टनल के आसपास वन क्षेत्र भी मौजूद है। ऐसे में आसपास के जंगल से किसी वन्यजीव के टनल के भीतर पहुंचने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। घटना का वीडियो सामने आने के बाद रात के समय इस मार्ग से सफर करने वाले वाहन चालकों में भी चर्चा है। वन विभाग की जांच पूरी होने के बाद ही पूरे मामले की स्थिति स्पष्ट होगी।