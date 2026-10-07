{"_id":"6ac60498fe7c7c4acf0ed381","slug":"atal-tunnel-global-engineering-standard-president-droupadi-murmu-manali-2026-10-07","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"हिमाचल: अटल टनल इंजीनियरिंग का वैश्विक मानक, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने की बीआरओ के समर्पण की सराहना","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बुधवार को रोहतांग स्थित अटल टनल का दौरा किया और इसकी इंजीनियरिंग की सराहना की। उन्होंने सीमा सड़क संगठन के अधिकारियों और जवानों के समर्पण व मेहनत की प्रशंसा करते हुए टनल को भारत की तकनीकी क्षमता और कठिन भौगोलिक परिस्थितियों में संपर्क सुनिश्चित करने की प्रतिबद्धता का प्रमाण बताया। राष्ट्रपति के हिमाचल दौरे के कार्यक्रम में 7 अक्टूबर को अटल सुरंग का दौरा निर्धारित था।

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बुधवार को रोहतांग स्थित अटल टनल का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने टनल की इंजीनियरिंग और इसके निर्माण में सीमा सड़क संगठन (BRO) के अधिकारियों तथा जवानों के योगदान की सराहना की। राष्ट्रपति ने अटल टनल को वैश्विक मानकों की इंजीनियरिंग का अद्भुत उदाहरण बताया। विज्ञापन

President Droupadi Murmu visited the Atal Tunnel, Rohtang, Himachal Pradesh. The strategically significant Atal Tunnel which connects Manali to the Lahaul-Spiti valley throughout the year was inaugurated in 2020 by Prime Minister Shri Narendra Modi. The President said that the Atal Tunnel is an engineering marvel of global standards, constructed with exemplary dedication by the Border Roads Organisation. This iconic infrastructure stands as a testament to India’s technological prowess, determination and commitment to ensuring seamless connectivity in the most challenging terrains. विज्ञापन October 7, 2026 विज्ञापन विज्ञापन

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राष्ट्रपति ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने विचार साझा करते हुए कहा कि अटल टनल भारत की तकनीकी क्षमता, दृढ़ संकल्प और कठिन भौगोलिक परिस्थितियों में निर्बाध संपर्क सुनिश्चित करने की प्रतिबद्धता का प्रमाण है। राष्ट्रपति सचिवालय ने भी उनके हिमाचल प्रदेश दौरे की आधिकारिक जानकारी में 7 अक्टूबर को रोहतांग स्थित अटल सुरंग के दौरे का कार्यक्रम जारी किया था।

बीआरओ के जवानों के समर्पण को सराहा

राष्ट्रपति ने टनल के निर्माण में जुटे बीआरओ के अधिकारियों और जवानों के समर्पण तथा मेहनत की सराहना की। पहाड़ की कठिन भौगोलिक परिस्थितियों में तैयार की गई यह सुरंग मनाली और लाहौल-स्पीति क्षेत्र के बीच संपर्क का महत्वपूर्ण माध्यम बनी है।









अटल टनल रोहतांग दर्रे के नीचे बनाई गई है। इसके निर्माण ने मनाली से लाहौल-स्पीति की ओर वर्षभर आवाजाही को आसान बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अक्टूबर 2020 में अटल टनल का उद्घाटन किया था। उस समय सरकार ने इसे क्षेत्र की कनेक्टिविटी और सामरिक जरूरतों के लिहाज से महत्वपूर्ण परियोजना बताया था।

सामरिक और पर्यटन दोनों दृष्टि से अहम

अटल टनल के निर्माण से मनाली और लाहौल-स्पीति के बीच सालभर सड़क संपर्क उपलब्ध हुआ। इससे स्थानीय लोगों के साथ-साथ पर्यटकों के लिए भी क्षेत्र तक पहुंच आसान हुई है। वहीं, सीमा से जुड़े क्षेत्रों तक संपर्क मजबूत होने के कारण यह परियोजना सामरिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण मानी जाती है। राष्ट्रपति की यह यात्रा ऐसे समय हुई है जब वह 6 से 8 अक्टूबर तक हिमाचल प्रदेश के दौरे पर हैं। उनके आधिकारिक कार्यक्रम के अनुसार 6 अक्टूबर को उन्होंने बिलासपुर में एम्स के प्रथम दीक्षांत समारोह में हिस्सा लिया, जबकि 7 अक्टूबर को रोहतांग स्थित अटल सुरंग का दौरा निर्धारित था।