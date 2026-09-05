Shimla News: महिलाओं ने सीखा हाथों से साबुन बनाना
शिमला ब्यूरो
Updated Sat, 05 Sep 2026 11:59 PM IST
Updated Sat, 05 Sep 2026 11:59 PM IST
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शिमला। घणाहट्टी के शकराह में आयोजित प्रशिक्षण शिविर में महिलाओं ने हाथों से साबुन बनाना सीखा। प्रशिक्षण कार्यक्रम में 30 महिलाओं ने हिस्सा लिया। हेल्पिंग हैंड संस्था और सीएमएस फाउंडेशन के सहयोग से यह आयोजन हुआ। समापन समारोह में राज्य कर एवं आबकारी की सहायक आयुक्त पूनम ठाकुर ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। उन्होंने महिलाओं को उद्यमिता, आर्थिक सशक्तीकरण और स्वरोजगार पर मार्गदर्शन दिया। हेल्पिंग हैंड संस्था के अध्यक्ष कपिल कुमार ने महिलाओं को अपने हुनर का उपयोग कर आत्मनिर्भर बनने की प्रेरणा दी। हेल्पिंग हैंड संस्था के डायरेक्टर शीतल और चारों मास्टर ट्रेनर भी इस अवसर पर उपस्थित रहीं। संवाद
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