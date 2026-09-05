Shimla News: एचआरटीसी बस का रास्ता रोकने पर एफआईआर
शिमला ब्यूरो
Updated Sat, 05 Sep 2026 11:59 PM IST
Updated Sat, 05 Sep 2026 11:59 PM IST
विज्ञापन
शिमला। पुलिस थाना सुन्नी में एचआरटीसी बस का रास्ता रोकने, चालक और परिचालक से गाली-गलौज करने के आरोप में टैक्सी चालक के खिलाफ मामला दर्ज किया है। पुलिस के अनुसार शिकायतकर्ता कुंदन लाल ने शिकायत दर्ज करवाई कि वह एचआरटीसी बस नंबर एचपी 63 डी-0274 को शिमला से पनेहरा की ओर ले जा रहे थे। इस दौरान रास्ते में टैक्सी को कथित तौर पर इस तरह खड़ा किया था कि बस का रास्ता बाधित हो गया। आरोप है कि टैक्सी चालक रूपलाल ने शिकायतकर्ता चालक और परिचालक के साथ गाली-गलौज की और उन्हें धमकी भी दी। एसएसपी गौरव सिंह ने बताया कि पुलिस मामले की जांच कर रही है। ब्यूरो
विज्ञापन