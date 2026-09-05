Shimla News: इनर व्हील क्लब ने मनाया शिक्षक दिवस
शिमला ब्यूरो
Updated Sat, 05 Sep 2026 11:59 PM IST
Updated Sat, 05 Sep 2026 11:59 PM IST
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शिमला। इनर व्हील क्लब शिमला ने शनिवार को अपने व्यावसायिक केंद्र में शिक्षक दिवस मनाया। इस अवसर पर क्लब ने शिक्षण स्टाफ को सम्मानित किया। कार्यक्रम माल शिमला स्थित व्यावसायिक केंद्र में आयोजित किया गया। छात्रों ने अपने शिक्षकों के सम्मान में नृत्य, गीत और नाटक प्रस्तुत किए। क्लब की अध्यक्ष डॉ. कुशा पंडित चावला और चेयरपर्सन रेनू बलजी ने शिक्षकों की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डाला। इस अवसर पर पीआईआईडब्ल्यूबीडी रेनू बलजी, निवर्तमान अध्यक्ष निरुपमा चौधरी और अन्य सदस्य उपस्थित थे। संवाद
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