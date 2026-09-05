Shimla News: अश्लील वीडियो शूट होने पर जांच शुरू
शिमला ब्यूरो
Updated Sat, 05 Sep 2026 11:59 PM IST
Updated Sat, 05 Sep 2026 11:59 PM IST
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शिमला। शहर के सबसे प्रतिष्ठित रिज और मालरोड क्षेत्र में अश्लील वीडियो शूट किए जाने के मामले में पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि यह वीडियो दो से तीन महीने पुराने हैं। पुलिस ने इन क्षेत्रों में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाली लेकिन इससे इस तरह की वीडियो शूटिंग के संबंध में कोई जानकारी नहीं मिल सकी। इसका कारण यह है कि इन कैमरों में अधिकतम एक महीने तक का ही रिकॉर्ड उपलब्ध रहता है। वहीं, शहर के प्रमुख और प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों पर इस तरह के वीडियो शूट किए जाने से लोग कानून-व्यवस्था को लेकर भी सवाल उठा रहे हैं। मामला कुछ दिन पहले सामने आया था जब रिज, मालरोड, टक्का बेंच समेत अन्य क्षेत्रों में शूट किए अश्लील वीडियो वायरल हो गए थे। मामला सामने आने के बाद पुलिस ने अपने स्तर पर इसकी छानबीन शुरू कर दी है। शहर के सबसे सुरक्षित माने जाने वाले स्थानों पर इस तरह की गतिविधियों के सामने आने से लोगों में भी चिंता है। इन क्षेत्रों में दिन-रात पुलिस की नियमित गश्त के साथ-साथ पेट्रोलिंग वाहनों से भी निगरानी की जाती है। ब्यूरो
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