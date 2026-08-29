Shimla News: मशोबरा में महिलाओं ने सीखी कढ़ाई
शिमला ब्यूरो
Updated Sat, 29 Aug 2026 11:59 PM IST
Updated Sat, 29 Aug 2026 11:59 PM IST
विज्ञापन
शिमला। यूको आरसेटी के प्रशिक्षण केंद्र मशोबरा में महिलाओं ने शनिवार को कुशन कवर पर कढ़ाई करना सीखा। प्रशिक्षण केंद्र में महिलाओं को पारंपरिक भारतीय डिजाइनों से लेकर आधुनिक ट्राएंगल पैटर्न तक की कढ़ाई सिखाई जा रही है। प्रशिक्षक कांता उन्हें साटन स्टिच, फ्रेंच नॉट और चेन स्टिच जैसे विभिन्न प्रकार के टांकों का इस्तेमाल करना सिखा रही हैं। इन तकनीकों के माध्यम से महिलाएं कुशन कवर पर फूल, पक्षी और अन्य सुंदर आकृतियां बना सकती हैं। संवाद
विज्ञापन