Shimla News: सतलुज पेयजल योजना में बदलाव करने पर मिलेगा पानी, इटली से मंगाए उपकरण

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इस काम के चलते अब शहर की जनता को अगले कई दिन तक इस योजना का पानी नहीं मिलेगा। शहर में पानी की राशनिंग जारी रहेगी। 22 केवी बिजली सब स्टेशन से 66 केवी की पंपिंग मशीनरी चलाने के लिए शिमला जल प्रबंधन निगम ने टाटा कंसल्टेंसी से रिपोर्ट मांगी थी। यह रिपोर्ट अब आ गई है। रिपोर्ट के अनुसार 22 केवी सब स्टेशन से यदि योजना को दोबारा शुरू करना है तो इसमें कई बदलाव करने होंगे। रिपोर्ट में ज्यादातर बदलाव इस पेयजल लाइन से जुड़े हैं। 22 केवी सब स्टेशन से यदि दोबारा लो वोल्टेज या ट्रिपिंग की समस्या आती है तो इससे मुख्य पेयजल लाइन पर ज्यादा दबाव यानी दबाव बढ़ेगा। इससे लाइन टूटने तक का खतरा हो सकता है। इस खतरे को हाई ग्रेडिंग वॉल्व लगाकर टाला जा सकता है। यह वॉल्व अचानक पंपिंग बंद होने पर पेयजल लाइन में पड़ने वाले दबाव को कम करते हैं। शकरोड़ी में सतलुज नदी से शिमला तक 22 किलोमीटर लंबी मुख्य पाइपलाइन बिछी है। इसमें अब कई जगह यह वॉल्व लगाने पड़ेंगे। योजना का जिम्मा संभाल रही साईं फाउंडेशन ने यह वॉल्व बंगलूरू और इटली से मंगवा लिए हैं। इसके अलावा पंपिंग स्टेशन में भी कुछ काम किया जाना है। पंपिंग मशीनरी के संचालन को लेकर भी रिपोर्ट में कई सुझाव दिए हैं। पेयजल कंपनी ने इस पर काम शुरू कर दिया है।