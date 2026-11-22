अदालत ने मुआवजा राशि को 17,20,400 रुपये से घटाकर 11,78,800 रुपये करने का आदेश दिया है। हाईकोर्ट ने कार मालिक और चालक की अपील पर सुनवाई करते हुए यह निर्णय सुनाया। अदालत ने कहा कि पिता को स्वयं कमाने में सक्षम माना जाता है। इसलिए अविवाहित बेटे की मौत पर पिता और बहनों को आश्रित नहीं माना जा सकता।कोर्ट ने माना कि अधिकरण की ओर से सभी को मुआवजे का हकदार ठहराना त्रुटिपूर्ण था। मामले के अनुसार, 25 नवंबर 2020 को पांवटा साहिब के खोदरी गांव के पास हादसा हुआ था। तेज रफ्तार कार की टक्कर से 31 वर्षीय बाइक सवार मोहित की मौत हो गई थी। मृतक की मां अनीता, पिता और दो बहनों ने 25 लाख रुपये मुआवजे की मांग की थी। 7 नवंबर 2025 को अधिकरण ने चारों को 7.5 प्रतिशत ब्याज सहित 17.20 लाख रुपये देने का आदेश दिया था।

भर्ती नियमों में बदलाव से हाईकोर्ट का इन्कार

हाईकोर्ट ने कक्षा 6 से 12वीं तक के स्पेशल एजुकेटर पदों के भर्ती नियमों में बदलाव की मांग खारिज कर दी है। न्यायाधीश अजय मोहन गोयल और न्यायाधीश योगेश जसवाल की खंडपीठ ने स्पष्ट किया कि भर्ती नियम और न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता तय करना नियोक्ता का अधिकार क्षेत्र है। केवल किसी अभ्यर्थी के निर्धारित अंक न होने से नियमों को मनमाना या असांविधानिक नहीं कहा जा सकता। याचिकाकर्ता सोम कृष्ण ने प्रारंभिक शिक्षा विभाग के 10 अक्टूबर 2024 के भर्ती नियमों को चुनौती दी थी, जिनमें सीधी भर्ती के लिए स्नातक में 50 प्रतिशत अंक अनिवार्य हैं। स्नातक में कम अंक होने के कारण याचिकाकर्ता ने एनसीटीई की 13 नवंबर 2019 की अधिसूचना का हवाला देकर पीजी अंकों को मान्य करने और पुराने नियमों से पात्रता तय करने की मांग की थी। खंडपीठ ने पाया कि एनसीटीई की अधिसूचना सामान्य शिक्षकों के लिए है, न कि स्पेशल एजुकेटर के लिए। अदालत ने कहा कि सरकार ने कक्षाओं के स्तर के अनुरूप नियम बनाए हैं, जिनमें छठी से बारहवीं के लिए स्नातक में 50 प्रतिशत अंक अनिवार्य हैं।