अस्पताल की फैकल्टी एसोसिएशन की जीत : डॉ यशवंत
शिमला ब्यूरो
Updated Mon, 31 Aug 2026 11:59 PM IST
Updated Mon, 31 Aug 2026 11:59 PM IST
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शिमला। संजौली-ढली टनल सड़क पीक ऑवर्स में बंद न करने के आदेशों के पीछे सुपर स्पेशलिटी अस्पताल की फैकल्टी एसोसिएशन की भी मेहनत है। यह बात फैकल्टी एसोसिएशन के महासचिव डॉ. यशवंत वर्मा ने कही। फैकल्टी एसोसिएशन की ओर से उच्च न्यायालय को संजौली से ढली टनल के बीच सड़क के पीक ऑवर्स में बंद न करने का पत्र सौंपा था ताकि मरीजों और स्टाफ को परेशानी न आए। इस पत्र पर न्यायालय ने संज्ञान लिया है। डॉ. यशवंत वर्मा ने कहा कि संजौली से चमियाना की ओर आने वाले मरीजों के साथ स्टाफ को आसानी होगी। पहले काफी दिक्कत का सामना मरीजों को करना पड़ता था। इसके लिए काफी समय से कवायद की जा रही थी। ब्यूरो
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