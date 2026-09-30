Shimla News: सुन्नी में अंडर-19 खेल प्रतियोगिता शुरू
शिमला ब्यूरो
Updated Wed, 30 Sep 2026 11:59 PM IST
Updated Wed, 30 Sep 2026 11:59 PM IST
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शिमला। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय सुन्नी में बुधवार को 67वीं जिला स्तरीय अंडर-19 छात्र खेल प्रतियोगिता शुरू हुई। ठियोग के विधायक कुलदीप राठौर ने इसका शुभारंभ किया। प्रतियोगिता में 26 स्कूलों के 326 प्रतिभागी हिस्सा ले रहे हैं। कुलदीप राठौर ने छात्रों को नशे से दूर रहने की सलाह दी। उन्होंने उन्हें अधिक से अधिक खेल गतिविधियों में भाग लेने का आह्वान किया। राठौर ने लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह के नेतृत्व की सराहना की। उन्होंने उनके निर्वाचन क्षेत्र में हुए विकास कार्यों का भी जिक्र किया। राठौर ने कहा कि विक्रमादित्य सिंह ने केंद्र प्रायोजित योजनाओं से बजट लाने में महत्वपूर्ण कार्य किया है। उन्होंने हिमाचल प्रदेश के शिक्षा विभाग में हुए सुधारों के लिए शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर के प्रयासों की भी प्रशंसा की। संवाद
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