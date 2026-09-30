संगीत भास्कर डिप्लोमा को एमए के बराबर मानने की याचिका पर सरकार से जवाब

प्रदेश हाईकोर्ट ने संगीत शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में आवश्यक योग्यता न होने के आधार पर एक उम्मीदवार की उम्मीदवारी रद्द करने के मामले पर संज्ञान लिया है। न्यायाधीश ज्योत्स्ना रिवाल दुआ की अदालत ने राज्य सरकार और संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। मामले की अगली सुनवाई 13 अक्तूबर को होगी। यह मामला नौ अप्रैल 2026 को विज्ञापित संगीत शिक्षक के पदों की भर्ती प्रक्रिया से जुड़ा है। याचिकाकर्ता चंपा देवी ने इस पद के लिए आवेदन किया था, लेकिन प्रतिवादी विभाग की ओर से उनकी उम्मीदवारी को यह कहकर खारिज कर दिया गया कि वे आवश्यक योग्यता पूरी नहीं करती है। भर्ती नियमों के अनुसार अनिवार्य योग्यता एमए संगीत (गायन/वादन) है, जबकि याचिकाकर्ता के पास संगीत भास्कर में डिप्लोमा है। याचिका में संगीत भास्कर डिप्लोमा को एमए (संगीत) के समकक्ष माने जाने की मांग की गई है। याचिकाकर्ता की ओर से 22 सितंबर 2008 की अधिसूचना पर भरोसा जताते हुए दलील दी कि जब यह डिप्लोमा उच्च शिक्षा के लिए एमए संगीत के बराबर माना जाता है, तो संगीत शिक्षक की भर्ती प्रक्रिया के लिए भी इसे वैध और योग्य माना जाना चाहिए। बताया गया कि अनुसूचित जाति (अनारक्षित) श्रेणी में संगीत शिक्षकों के 8 पद वर्तमान में खाली पड़े हैं। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय की समकक्षता समिति ने आगे की उच्च कक्षा या पाठ्यक्रम में प्रवेश के उद्देश्य से संगीत भास्कर डिप्लोमा को एमए संगीत के समकक्ष मान्यता प्रदान की है। अदालत ने राज्य सरकार और शिक्षा विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे विश्वविद्यालय की ओर से मान्यता प्राप्त इस समकक्षता पर अगली सुनवाई से पहले अपना रुख स्पष्ट करें।