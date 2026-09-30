पर्यटन: सैलानियों की पसंद ही नहीं हिमाचल, प्रदेश के लोग भी घूमने में अव्वल; पड़ोसी राज्यों को छोड़ा पीछे

ग्रामीण हिमाचल सबसे आगे

दिलचस्प तथ्य है कि ग्रामीण हिमाचल इस मामले में सबसे आगे है। प्रदेश के 79 फीसदी ग्रामीण परिवारों ने यात्रा की जबकि शहरी क्षेत्रों में यह आंकड़ा 72.5 फीसदी दर्ज हुआ। पंजाब में समान-दिवसीय यात्रा करने वाले परिवारों की हिस्सेदारी 65.4 फीसदी, हरियाणा में 55.4 फीसदी, जम्मू-कश्मीर में 65.6, दिल्ली में 42.6, चंडीगढ़ में 27.0 और उत्तराखंड में केवल 41.4 फीसदी रही। यानी हिमाचल ने न केवल मैदानी राज्यों बल्कि दूसरे पहाड़ी राज्य उत्तराखंड को भी बड़े अंतर से पीछे छोड़ दिया। हिमाचल की वादियों में यात्रा करने के लिए बस और निजी वाहन पहली पसंद रहे। ग्रामीण हिमाचल में रात भर की यात्राओं के लिए 32 फीसदी हिस्सा बसों का और 30.4 फीसदी हिस्सा किराए या निजी वाहनों का रहा है। छुट्टियों और सुकून के लिए की जाने वाली यात्राओं में परिवहन पर सबसे बड़ा खर्च करीब 32 फीसदी से 37 फीसदी तक हो रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में कुल रात्रि यात्राओं का 27.7 फीसदी हिस्सा गैर-व्यावसायिक आवासों जैसे अपने खुद के वेकेशन होम, रिश्तेदारों के पास या पारंपरिक आतिथ्य में बीता, जबकि होटलों और गेस्टहाउसों की मांग में भी तेजी दर्ज की गई है।