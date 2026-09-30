पर्यावरण: हिमाचल की सात प्रदूषित नदियों का केंद्र ने मांगा हिसाब, निगरानी समिति की बैठक में उठेगा मामला

प्रदूषण रोकने के लिए क्या हुआ, देना होगा ब्योरा

केंद्रीय निगरानी समिति की बैठक में राज्य की ओर से इन नदी खंडों में प्रदूषण कम करने के लिए किए गए कार्यों की प्रगति बताई जाएगी। इसमें सीवेज का उपचार, प्रदूषित पानी को नदी में जाने से रोकने, सीवेज शोधन संयंत्रों की स्थिति, औद्योगिक अपशिष्ट पर नियंत्रण और नदी जल की गुणवत्ता में सुधार जैसे विषय शामिल हैं। एनजीटी ने राज्यों को स्वीकृत कार्ययोजनाओं को लागू करने और प्रदूषित नदी खंडों को निर्धारित जल गुणवत्ता मानकों तक लाने के निर्देश दिए हैं। केंद्रीय स्तर पर इस मामले की नियमित निगरानी के लिए केंद्रीय निगरानी समिति बनाई गई है। इसकी बैठकों में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की ओर से तैयार कार्ययोजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा की जाती है। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन की वेबसाइट पर ओए 673/2018 के तहत केंद्रीय निगरानी समिति की बैठकों के साथ राज्यों की मासिक प्रगति रिपोर्ट और समिति की तिमाही रिपोर्ट भी दर्ज की जाती हैं।