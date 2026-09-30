रिश्वत मामला: आयकर विभाग अफसर के फ्लैट में सीबीआई की दबिश, लैपटॉप और पेनड्राइव जब्त

रिश्वत मांगने के आरोप में जांच के घेरे में आए आयकर अधिकारी वरुण खारी के बनूटी स्थित किराये के आवास पर बुधवार को सीबीआई की टीम ने दबिश दी। टीम ने थ्री बीएचके फ्लैट की तलाशी लेकर पेनड्राइव, मोबाइल फोन और लैपटॉप समेत कई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और दस्तावेज कब्जे में लिए। अब इन उपकरणों में मौजूद डाटा को खंगाला जा रहा है। हालांकि, अधिकारी पर लगे आरोपों की अंतिम पुष्टि जांच और न्यायिक प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही होगी। सीबीआई ने आरोपी अधिकारी से दूसरे दिन भी पूछताछ की। इससे पहले मंगलवार को उनसे करीब सात घंटे तक सवाल-जवाब किए गए थे। जांच के दौरान शिकायत के सत्यापन में तैयार डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर की ऑडियो क्लिप और मामले से जुड़ी कथित कॉल रिकॉर्डिंग को भी जांच का आधार बनाया गया है। सीबीआई अधिकारी से कथित लेनदेन, संपर्कों और मामले से जुड़ी बातचीत के बारे में जानकारी जुटा रही है।

विज्ञापन