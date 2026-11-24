सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, न्यायमूर्ति विवेक सिंह ठाकुर को त्रिपुरा उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करने की सिफारिश की है। यह सिफारिश वर्तमान मुख्य न्यायाधीश के कर्नाटक उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में स्थानांतरण के परिणामस्वरूप की गई है। बता दें, विवेक सिंह ठाकुर ने 12 अप्रैल 2016 को प्रदेश हाईकोर्ट में न्यायाधीश के रूप में पद एवं गोपनीयता की शपथ ली थी। विवेक सिंह ठाकुर बिलासपुर जिला से हैं। विवेक ठाकुर केंद्र सरकार की ओर से बतौर सीनियर पैनल काउंसिल बनाए गए थे। वे असिस्टेंट एडवोकेट जनरल व एडिशनल एडवोकेट जनरल के पद पर भी कार्य कर चुके हैं। विवेक प्रदेश न्यायिक अकादमी बोर्ड के अध्यक्ष भी रहे हैं।

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