Shimla News: ठियोग के पास दो वाहनों में टक्कर, एक घायल
शिमला ब्यूरो
Updated Wed, 21 Oct 2026 11:59 PM IST
Updated Wed, 21 Oct 2026 11:59 PM IST
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शिमला। ठियोग क्षेत्र के जनोगघाट में दो वाहनों के बीच जोरदार टक्कर हो गई। इस हादसे में एक व्यक्ति को चोटें आई हैं। घायल को उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया। मामला बुधवार दोपहर बाद का बताया जा रहा है जब विपरीत दिशा से आ रही दो गाड़ियाें की जनोगघाट के बीच टक्कर हो गई। इस हादसे में दोनों वाहनों को नुकसान पहुंचा है। वहीं एक गाड़ी में बैठे व्यक्ति के सिर पर चोटें आई हैं। मामले की सूचना मिलते ही ठियोग पुलिस स्टेशन से टीम मौके पर पहुंचे और हादसे के कारणों की जांच शुरू की। वहीं एक टीम ने अस्पताल जाकर घायल के बयान दर्ज किए। ब्यूरो
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