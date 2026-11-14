भाजपा के दो नेता आमने-सामने: घट्टा टोल प्लाजा के मुद्दे पर बैठक में तीखी बहसबाजी, एक-दूसरे पर दागे सवाल

घट्टा टोल प्लाजा को अन्यत्र शिफ्ट करने की मांग को लेकर शनिवार को मिनी सचिवालय कांगड़ा में आयोजित बैठक उस समय गरमा गई, जब भाजपा के दो नेता आपस में उलझ पड़े। बैठक के दौरान भाजपा विधायक पवन काजल और भाजपा नेता मुनीष शर्मा के बीच किसी बात को लेकर तीखी बहसबाजी शुरू हो गई। देखते ही देखते दोनों नेताओं के बीच आरोप-प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया और माहौल तनावपूर्ण हो गया।

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बैठक में मौजूद लोगों के अनुसार, दोनों नेताओं ने एक-दूसरे को खरी-खोटी सुनाई और अपनी-अपनी बात रखते हुए एक-दूसरे पर सवाल उठाए। घट्टा टोल प्लाजा को शिफ्ट करने की मांग और इससे जुड़े मुद्दों पर चर्चा के लिए बुलाई गई बैठक में इस घटनाक्रम ने सभी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। विज्ञापन



बैठक में सांसद डॉ. राजीव भारद्वाज, एसडीएम डॉ. अंजली गर्ग और चंगर क्षेत्र की पंचायतों के प्रतिनिधि भी मौजूद रहे। टोल प्लाजा के मुद्दे पर चर्चा के बीच भाजपा नेताओं के बीच हुई इस बहसबाजी की खूब चर्चा रही। बैठक में मौजूद लोगों के अनुसार, दोनों नेताओं ने एक-दूसरे को खरी-खोटी सुनाई और अपनी-अपनी बात रखते हुए एक-दूसरे पर सवाल उठाए। घट्टा टोल प्लाजा को शिफ्ट करने की मांग और इससे जुड़े मुद्दों पर चर्चा के लिए बुलाई गई बैठक में इस घटनाक्रम ने सभी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया।बैठक में सांसद डॉ. राजीव भारद्वाज, एसडीएम डॉ. अंजली गर्ग और चंगर क्षेत्र की पंचायतों के प्रतिनिधि भी मौजूद रहे। टोल प्लाजा के मुद्दे पर चर्चा के बीच भाजपा नेताओं के बीच हुई इस बहसबाजी की खूब चर्चा रही।

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