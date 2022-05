{"_id":"6275531b0ef1474a9c43f0c1","slug":"there-will-be-money-rain-also-on-the-coaches-of-the-players-who-won-medals-in-himachal-sports-policy-notification-issued","type":"story","status":"publish","title_hn":"खेल नीति की अधिसूचना जारी: हिमाचल में मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों के प्रशिक्षकों पर भी होगी धनवर्षा","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

अमर उजाला ब्यूरो, शिमला Published by: Krishan Singh Updated Sat, 07 May 2022 01:55 AM IST