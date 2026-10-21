Shimla News: मंच पर जीवंत हुईं अमृता प्रीतम व साहिर के अधूरे इश्क की कहानी

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विरह और स्त्री-अस्मिता की कहानी को दिया जीवंत रूपचतुर्थ पद्मश्री कलाऋषि बाबा योगेंद्र बहुभाषी नाट्य महोत्सव के चौथे दिन प्रसिद्ध साहित्यकार अमृता प्रीतम की आत्मकथा पर आधारित नाटक रसीदी टिकट का मंचन किया गया। शाम पांच बजे शुरू हुए इस नाटक में सीमा शर्मा ने अपने सशक्त अभिनय से अमृता के प्रेम, विरह, संघर्ष और आत्मसम्मान की कहानी को मंच पर इस तरह जीवंत किया कि उनके जीवन की संवेदनाएं दर्शकों के दिलों तक पहुंच गईं।