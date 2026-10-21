{"_id":"6ad8a3b1e07c6583cf0e0d4f","slug":"the-sacrifices-of-the-martyrs-were-remembered-on-police-memorial-day-shimla-news-c-19-sml1002-807484-2026-10-21","type":"story","status":"publish","title_hn":"Shimla News: पुलिस स्मृति दिवस पर शहीदों

के बलिदान को किया गया याद","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

Shimla News: पुलिस स्मृति दिवस पर शहीदों के बलिदान को किया गया याद

शिमला ब्यूरो

Updated Wed, 21 Oct 2026 11:59 PM IST Updated Wed, 21 Oct 2026 11:59 PM IST

विज्ञापन







Link Copied

