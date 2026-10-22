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Shimla News: गेयटी में मन के भंवर नाटक का मंचन

Thu, 22 Oct 2026 11:59 PM IST
शिमला ब्यूरो
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Thu, 22 Oct 2026 11:59 PM IST
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The play "Mann Ke Bhanwar" was staged at the Gaiety
शिमला। गेयटी थियेटर में वीरवार को नाटक मन के भंवर के मंचन के साथ चतुर्थ पद्मश्री कलाऋषि बाबा योगेंद्र बहुभाषीय नाट्य महोत्सव का समापन हो गया। प्रसिद्ध नाटककार पद्मश्री दया प्रकाश सिन्हा की इस रचना और शिमला एक्टिंग अकादमी की प्रस्तुति ने दर्शकों को जीवन, संबंधों और सामाजिक परिस्थितियों के बीच व्यक्ति के मानसिक संघर्षों पर सोचने के लिए प्रेरित किया। नाटक का निर्देशन रूपेश भीमटा ने किया। नाटक में रूपेश भीमटा, कृतिका शर्मा, यक्षिता, रोहित कंवल, अभिषेक वर्मा और आदर्श चौहान ने अभिनय किया। इसके अलावा रेखा तनवर, अबला सोढ़ी, लक्की राजपूत, संजना चौहान, अशोक पागल और नैन्सी राठौर ने मंचन में सहयोग किया। संवाद
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