फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Shimla News ›   Administration keeps a close watch on sweets during the festive season, teams formed to detect adulteration

Shimla News: त्योहारी सीजन में मिठाइयों पर प्रशासन का पहरा, मिलावट पकड़ने के लिए टीमें गठित

Thu, 22 Oct 2026 11:59 PM IST
शिमला ब्यूरो
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Thu, 22 Oct 2026 11:59 PM IST
विज्ञापन
Administration keeps a close watch on sweets during the festive season, teams formed to detect adulteration
चंडीगढ़ और यूपी से आने वाले मिलावटी मावा पकड़ने के लिए शहर के प्रवेशद्वारों पर खाद्य सुरक्षा विभाग करेगा जांच
विज्ञापन

मिठाइयों की मांग बढ़ने से मावे की बढ़ जाती है खपत
संवाद न्यूज एजेंसी
शिमला। त्योहारी सीजन में मिठाइयों के नाम पर लोगों की सेहत से खिलवाड़ नहीं होने दिया जाएगा। शहर में घटिया और मिलावटी मावा की बाहरी राज्यों से आने वाली सप्लाई रोकने के लिए खाद्य सुरक्षा एवं विनियमन विभाग अलर्ट हो गया है।
बाजार में घटिया और मिलावटी मावे की खेप न पहुंचे, इसके लिए बाहरी राज्यों से शिमला आने वाले मावे की निगरानी शहर के प्रवेश द्वारों पर की जाएगी। विभाग ने इसके लिए टीमों का गठन कर दिया है। यह टीमें सीमावर्ती क्षेत्रों में आने-जाने वाले वाहनों की जांच करेंगी। खास तौर पर चंडीगढ़ और उत्तर प्रदेश से मावा लेकर आने वाले वाहनों पर पैनी नजर रखी जाएगी। त्योहारों के दौरान मिठाइयों की मांग बढ़ने के साथ ही मावे की खपत में भी भारी इजाफा होता है। गुलाब जामुन, कलाकंद, मावा बर्फी, पेड़ा, गुजिया, मावा कचौरी, मिल्क केक और मावा लड्डू जैसी मिठाइयां तैयार करने में मावे का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे में इसकी गुणवत्ता पर नजर रखना जरूरी है। मावे यानी खोये में किसी तरह की मिलावट या उसकी खराब गुणवत्ता लोगों की सेहत के लिए गंभीर खतरा पैदा कर सकती है। खाद्य सुरक्षा विभाग की ओर से गठित टीमें बाहरी राज्यों से आने वाले मावे की खेपों की जांच करेंगी। इसके अलावा परिवहन से संबंधित जानकारी और जरूरी दस्तावेजों की भी पड़ताल की जाएगी। किसी खेप में मिलावट पाए जाने या खाद्य सुरक्षा मानकों का उल्लंघन होने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। जरूरत पड़ने पर संबंधित खाद्य सामग्री को नष्ट करने की कार्रवाई भी की जा सकती है। विभाग की जांच में यह देखा जाएगा कि बाहरी राज्यों से मावा लेकर आने वाले वाहन चालकों और सप्लायरों के पास जरूरी दस्तावेज हैं या नहीं। साथ ही मावे की खेप कहां पहुंचाई जा रही है और इसे किन कारोबारियों को बेचा जा रहा है, इसकी जानकारी भी जांच के दायरे में रहेगी।
विज्ञापन



हेल्पलाइन नंबर पर दें जानकारी
मावे या मिठाइयों में मिलावट की आशंका होने पर उपभोक्ता खाद्य सुरक्षा विभाग के हेल्पलाइन नंबर 7649900015 पर लोग सूचना दे सकते हैं। शिकायत मिलने पर विभाग मामले की जांच करेगा और नियमों के तहत कार्रवाई करेगा। त्योहारी सीजन में मिठाइयों की बढ़ती मांग के बीच खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है। मावा खरीदने वाले मिठाई कारोबारियों को भी इसकी गुणवत्ता और सुरक्षित भंडारण का ध्यान रखना होगा। वहीं, उपभोक्ताओं को किसी भी तरह की गड़बड़ी की आशंका होने पर खाद्य सुरक्षा एवं विनियमन विभाग को इसकी सूचना देनी चाहिए।
विज्ञापन
विज्ञापन

-डॉ. विजया, सहायक आयुक्त, खाद्य सुरक्षा एवं विनियमन विभाग
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें