Shimla News: चिट्टा तस्करी में तीन आरोपी को चार दिन की रिमांड पर
शिमला ब्यूरो
Updated Thu, 22 Oct 2026 11:59 PM IST
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शिमला। शोघी में बस में मिले 36 ग्राम चिट्टे के मामले में गिरफ्तार तीनों आरोपियों को अदालत ने चार दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा है। पुलिस अब आरोपियों से पूछताछ कर नशा तस्करी के इस मामले की जांच को आगे बढ़ाएगी।
पुलिस इस मामले में नशे के मुख्य सप्लायर को तलाश करने की कोशिश कर रही है। मामला 13 अक्तूबर का है जब शोघी में पुलिस ने बस में तलाशी के दौरान एक लावारिस बैग से चिट्टा पकड़ा। बस में सवार सभी यात्रियों ने इस बैग को अपना बताने से इन्कार कर दिया। पुलिस ने मामले की जांच शुरू की तो इसमें तीन युवकों की संलिप्तता सामने आई। पुलिस ने इस मामले में अविनाश कपूर, विशाल ठाकुर और खुशवंत सिंह को गिरफ्तार किया। एएसपी मेहर पंवार ने बताया कि आरोपियों को चार दिन का पुलिस रिमांड मिला है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। ब्यूरो
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पुलिस इस मामले में नशे के मुख्य सप्लायर को तलाश करने की कोशिश कर रही है। मामला 13 अक्तूबर का है जब शोघी में पुलिस ने बस में तलाशी के दौरान एक लावारिस बैग से चिट्टा पकड़ा। बस में सवार सभी यात्रियों ने इस बैग को अपना बताने से इन्कार कर दिया। पुलिस ने मामले की जांच शुरू की तो इसमें तीन युवकों की संलिप्तता सामने आई। पुलिस ने इस मामले में अविनाश कपूर, विशाल ठाकुर और खुशवंत सिंह को गिरफ्तार किया। एएसपी मेहर पंवार ने बताया कि आरोपियों को चार दिन का पुलिस रिमांड मिला है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। ब्यूरो
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