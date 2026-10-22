Shimla News: चिट्टा तस्करी में तीन आरोपी को चार दिन की रिमांड पर

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पुलिस इस मामले में नशे के मुख्य सप्लायर को तलाश करने की कोशिश कर रही है। मामला 13 अक्तूबर का है जब शोघी में पुलिस ने बस में तलाशी के दौरान एक लावारिस बैग से चिट्टा पकड़ा। बस में सवार सभी यात्रियों ने इस बैग को अपना बताने से इन्कार कर दिया। पुलिस ने मामले की जांच शुरू की तो इसमें तीन युवकों की संलिप्तता सामने आई। पुलिस ने इस मामले में अविनाश कपूर, विशाल ठाकुर और खुशवंत सिंह को गिरफ्तार किया। एएसपी मेहर पंवार ने बताया कि आरोपियों को चार दिन का पुलिस रिमांड मिला है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। ब्यूरो