Shimla News: शिविर में 46 यूनिट रक्त किया एकत्र
शिमला ब्यूरो
Updated Thu, 22 Oct 2026 11:59 PM IST
Updated Thu, 22 Oct 2026 11:59 PM IST
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शिमला। राजधानी के संजौली के सामुदायिक भवन में यूथ एनलाइटनमेंट सोसायटी ने रक्तदान और नेत्र जांच शिविर आयोजित किया। शिविर में 46 यूनिट रक्त एकत्रित किया गया जबकि 50 लोगों ने नेत्रों की जांच करवाई। विशेषज्ञों ने आंखों की जांच कर लोगों से मोबाइल फोन का कम प्रयोग करने का आग्रह किया। इसके साथ कंप्यूटर और लेपटॉप पर कार्य करते समय बीच-बीच में दूर देखने के लिए भी कहा ताकि आंखों को आराम मिल सके। वहीं लोगों को रक्तदान के महत्व पर भी जानकारी दी गई। टीम ने लोगों को बताया कि रक्तदान किसी की जिंदगी को बचा सकता है। रक्तदान से स्वयं को भी गंभीर बीमारियों से बचा सकते है। ब्यूरो
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