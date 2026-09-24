{"_id":"6ab52a7af7298c929c01a42c","slug":"the-district-commissions-decision-was-set-aside-and-the-victim-would-receive-compensation-of-rs-179-lakh-shimla-news-c-19-sml1002-791775-2026-09-24","type":"story","status":"publish","title_hn":"Shimla News: जिला आयोग का फैसला निरस्त, पीड़ित

को मिलेगा 1.79 लाख रुपये मुआवजा","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

Shimla News: जिला आयोग का फैसला निरस्त, पीड़ित को मिलेगा 1.79 लाख रुपये मुआवजा

शिमला ब्यूरो

Updated Thu, 24 Sep 2026 11:59 PM IST Updated Thu, 24 Sep 2026 11:59 PM IST

विज्ञापन







Link Copied

