Shimla News: शादी के बाद शिमला घूमने आए पति पत्नी में मारपीट

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पुलिस ने केस दर्जकर शुरू की मामले की जांचपुलिस जांच के अनुसार शिमला में घूमने के दौरान दोनों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया। इसके बाद रात के समय मालरोड पर दोनों के बीच झगड़ा बढ़ गया और मारपीट की स्थिति बन गई।