Shimla News: क्यूआरटी के पहरे में एचपीयू परिसर, तनावपूर्ण के माहौल में पढ़ाई

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एचपीयू परिसर में वीरवार को सुरक्षा व्यवस्था कड़ी रही। परिसर में क्यूआरटी तैनात है और पुलिस जवान लगातार गश्त करते रहे। मुख्य गेट, कुलपति कार्यालय, विधि विभाग और अन्य संवेदनशील स्थानों पर पुलिस की आवाजाही बनी रही। एक दिन पहले कुलपति कार्यालय परिसर तक हथियार जैसी वस्तुएं पहुंचने के बाद पुलिस ने किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए निगरानी बढ़ाई है।