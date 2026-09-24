Shimla News: बस-कार में टक्कर, एक ही परिवार के तीन लोगों की मौत, एक घायल

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हादसे में एचआरटीसी बस में सवार किसी यात्री को चोट नहीं आई है। पुलिस के अनुसार लाल रंग की कार में सवार चार लोग आईजीएमसी अस्पताल से चेकअप करवाने के बाद घर लौट रहे थे। घंडल के पास पहुंचे तो सामने से आ रही एचआरटीसी बस से उनकी कार की टक्कर हो गई। बस घंडल से शिमला की ओर आ रही थी।