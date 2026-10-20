{"_id":"6ad7751d9b76d15f5e01549c","slug":"the-citys-business-is-picking-up-pace-with-the-diwali-and-wedding-season-shimla-news-c-19-sml1002-807188-2026-10-20","type":"story","status":"publish","title_hn":"Shimla News: दिवाली और शादियों के सीजन से रफ्तार पकड़ने लगा शहर का कारोबार","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

Shimla News: दिवाली और शादियों के सीजन से रफ्तार पकड़ने लगा शहर का कारोबार

शिमला ब्यूरो

Updated Tue, 20 Oct 2026 11:59 PM IST Updated Tue, 20 Oct 2026 11:59 PM IST

विज्ञापन







Link Copied

